В Красноярском крае рейсовый автобус столкнулся с иномаркой

В Нижнеингашском районе Красноярского края рейсовый автобус столкнулся с иномаркой Mitsubishi Outlander. В результате ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля, еще трое пострадали. Авария произошла 6 июля на 1129 км трассы Р-255 «Енисей». Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Предварительно установлено, что кроссовер выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, который ехал по маршруту «Красноярск – Нижняя Пойма».

«В результате происшествия женщина-пассажир легкового автомобиля погибла на месте, водитель и еще одна женщина доставлены в больницу. В автобусе один пассажир обратился за медицинской помощью», — говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства смертельного ДТП.