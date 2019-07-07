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В Красноярском крае рейсовый автобус столкнулся с иномаркой

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Красноярск
09:35 7 Июля 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В Нижнеингашском районе Красноярского края рейсовый автобус столкнулся с иномаркой Mitsubishi Outlander. В результате ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля, еще трое пострадали. Авария произошла 6 июля на 1129 км трассы Р-255 «Енисей». Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД. 

Предварительно установлено, что кроссовер выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, который ехал по маршруту «Красноярск – Нижняя Пойма». 

«В результате происшествия женщина-пассажир легкового автомобиля погибла на месте, водитель и еще одна женщина доставлены в больницу. В автобусе один пассажир обратился за медицинской помощью», — говорится в сообщении. 

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства смертельного ДТП. 

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