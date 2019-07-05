Высокопоставленного полицейского в крае осудят за подписанные на 200 млн рублей акты

Бывшего заместителя начальника краевой полиции отправят под суд за «превышение должностных полномочий». Замруководителя подписал акты приемки работ при строительстве СИЗО в Норильске. В результате ведомство лишилось 200 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Так, в конце 2012 года обвиняемый подписал документ, в котором содержались сведения о фактически невыполненных работах по строительству изолятора временного содержания УВД Норильска.

«Общая сумма денежных средств, перечисленных на основании актов с расчетного счета ГУ МВД России по Красноярскому краю, составила более 200 млн рублей. Получив указанные денежные средства, подрядная организация оплаченные строительные работы не выполнила. Изолятор временного содержания до настоящего не построен. Ущерб, причиненный ГУ МВД России по Красноярскому краю, не возмещен», — говорится в сообщении.

Уголовное дело на заместителя руководителя направлено в Центральный суд Красноярска. По данным местных СМИ, в 2012 году должность занимал Александр Кузнецов. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.