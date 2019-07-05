5 июля
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Высокопоставленного полицейского в крае осудят за подписанные на 200 млн рублей акты

Главная Происшествия
Красноярск
15:32 5 Июля 2019
происшествия, красноярск, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Бывшего заместителя начальника краевой полиции отправят под суд за «превышение должностных полномочий». Замруководителя подписал акты приемки работ при строительстве СИЗО в Норильске. В результате ведомство лишилось 200 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. 

Так, в конце 2012 года обвиняемый подписал документ, в котором содержались сведения о фактически невыполненных работах по строительству изолятора временного содержания УВД Норильска.

«Общая сумма денежных средств, перечисленных на основании актов с расчетного счета ГУ МВД России по Красноярскому краю, составила более 200 млн рублей. Получив указанные денежные средства, подрядная организация оплаченные строительные работы не выполнила. Изолятор временного содержания до настоящего не построен. Ущерб, причиненный ГУ МВД России по Красноярскому краю, не возмещен», — говорится в сообщении. 

Уголовное дело на заместителя руководителя направлено в Центральный суд Красноярска. По данным местных СМИ, в 2012 году должность занимал Александр Кузнецов. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На востоке Красноярского края из колонии сбежал заключенный

На востоке Красноярского края из колонии сбежал заключенный

5 Июля 2019 г.
Мужчина был несколько раз судим
Новости Красноярска: Гуманитарная помощь РУСАЛа отправилась в Тулун

Гуманитарная помощь РУСАЛа отправилась в Тулун

5 Июля 2019 г.
В затопленные районы отправилась 10-тонная фура с грузом вещей и продуктов
Новости Красноярска: На стрельбище в крае юный спортсмен выстрелил в подростка из винтовки

На стрельбище в крае юный спортсмен выстрелил в подростка из винтовки

5 Июля 2019 г.
Пуля попала мальчику в ухо
Новости Красноярска: Дворовой конфликт на Карамзина закончился гибелью красноярца

Дворовой конфликт на Карамзина закончился гибелью красноярца

4 Июля 2019 г.
Еще двое пострадали
Новости Красноярска: Еще две реки вышли из берегов в Красноярском крае

Еще две реки вышли из берегов в Красноярском крае

4 Июля 2019 г.
Это реки Хожо и Чуна в Богучанском районе
Новости Красноярска: Пожары на севере края тушат самолетом для искусственного вызывания осадков

Пожары на севере края тушат самолетом для искусственного вызывания осадков

4 Июля 2019 г.
Ан-26 работал в Кежемском и Богучанском районах
Новости компаний
05/07
Восстановление нарушенного благоустройства под общественный контроль
04/07
Представлена программа празднования 400-летия Енисейска
04/07
База отдыха СибГУ им. М.Ф. Решетнева «Комета» ждет вас: цены ниже среднего
03/07
Прайс ООО «АВТО-РАДИО». Красноярск
02/07
Прайс ООО "Сибирское агентство новостей"
02/07
Прайс Дорожное радио - Красноярск
28/06
Жарче только цены на ŠKODA KODAIQ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Губернатор Александр Усс принес извинения жительнице Канска за резкие слова

Губернатор Александр Усс принес извинения жительнице Канска за резкие слова

3 Июля 2019 г.
Он пообещал уладить проблему, о которой говорила женщина
Новости Красноярска: Депутата краевого ЗС Сергея Титова оставили под стражей

Депутата краевого ЗС Сергея Титова оставили под стражей

3 Июля 2019 г.
Суд не удовлетворил требование защиты о домашнем аресте
Новости Красноярска: Красноярцев предупредили о ветре, грозе и граде

Красноярцев предупредили о ветре, грозе и граде

5 Июля 2019 г.
Погода испортится в пятницу, 6 июля
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356