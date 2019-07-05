На востоке Красноярского края из колонии сбежал заключенный

Из колонии-поселения в Нижнеингашском районе Красноярского края сбежал заключенный. 31-летний Тимофей Рябцев осужден за кражу. Это не первое преступление мужчины — он был неоднократно судим по похожим статьям. Заключенный легко находит контакт с людьми и входит в доверие, поэтому красноярцев просят соблюдать бдительность. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Приметы сбежавшего заключенного: рост 195 см, телосложение среднее, тип лица европейский, лицо овальное, лоб высокий, форма бровей дугообразные, нос прямой, рот большой, губы полные, подбородок прямоугольный, глаза голубые, волосы светлые и короткие.

«Особые приметы: татуировка на левой кисти, татуировка на правой кисти, татуировка на левом предплечье, шрамы от порезов на левой руке», — говорится в сообщении ведомства.

Тех, кто имеет какие-либо сведения о сбежавшем, просят обращаться по телефонам: 8(391) 223-09-31, 8(391) 267-85-65, 8-923-579-04-57.

Фото: ГУ МВД по краю