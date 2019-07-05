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На стрельбище в крае юный спортсмен выстрелил в подростка из винтовки

Главная Происшествия
Красноярск
12:12 5 Июля 2019
происшествия, красноярск, выстрелы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В селе Веселое Тасеевского района Красноярского края 12-летний мальчик на стрельбище случайно выстрелил из винтовки в юного спортсмена. Пуля попала мальчику в ухо. Инцидент произошел в июне, сообщили в СУ СК РФ по региону. 

«В вечернее время 12-летний мальчик совместно с другими детьми находился на стадионе, на тренировке по стрельбе из пневматической винтовки. Дети готовились к летним соревнованиям под руководством тренера. После занятий один из подростков самостоятельно пошел заменить мишень, в это время другой начал стрельбу из пневматической винтовки в сторону мишени. Металлическая пуля попала в область уха 12-летнего мальчика, не задев жизненно важные органы», — рассказали подробности в следственном комитете. 

Во время ЧП тренер находилась на стрельбище и разговаривала с другими детьми. Сейчас специалисты проводят экспертизу, опрашивают свидетелей произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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