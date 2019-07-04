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Дворовой конфликт на Карамзина закончился гибелью красноярца

Главная Происшествия
Красноярск
13:49 4 Июля 2019
происшествия, красноярск, драка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Красноярске минувшей ночью произошла серьезная потасовка — погиб мужчина, еще двое попали в больницу с ножевыми ранениями. Инцидент произошел в микрорайоне «Белые росы». Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции. 

По данным ведомства, конфликт между двумя группами молодых людей произошел на бытовой почве. 

«Трое мужчин ранили ножами своих оппонентов. В результате один из пострадавших скончался, двое получили ножевые ранения различной степени тяжести», — пояснили в полиции. 

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как трое мужчин с разных сторон подошли к группе граждан. Они достали ножи и набросились на оппонентов, завязалась серьезная драка. 

«Около 4 часов утра на улице Карамзина компания из шести человек распивала спиртное. К ним подошел мужчина, с которым у них вспыхнул конфликт по незначительному поводу.  Через 30 минут этот мужчина привел с собой двоих приятелей, в руках у всех были ножи, которыми они стали наносить удары троим людям, которые остались на улице. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть 37-летнего красноярца, двоих мужчин они доставили в больницу в тяжелом состоянии», — пояснили подробности в Следственном комитете. 

Подозреваемых удалось задержать в течение нескольких часов. Сейчас они находятся под арестом. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

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