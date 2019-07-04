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Еще две реки вышли из берегов в Красноярском крае

Главная Происшествия
Красноярск
10:45 4 Июля 2019
происшествия, паводки, канск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Еще две реки вышли из берегов в Красноярском крае — Хожо и Чуна. Они протекают в Богучанском районе. Пока вода не добралась до жилых построек, но спасатели и полицейские уже начали информировать население о возможных последствиях паводков. Затоплены только огородные участки по улицам Лесхозовская и Малая в поселке Октябрьский и по улице Луговая в деревне Малеево, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

«Сотрудники ведомств рекомендуют гражданам на случай угрозы подтопления жилого сектора вывозить вещи первой необходимости и животных. Полицейские проводят профилактические мероприятия по предупреждению мародерства, просят сельчан не оставлять свое имущества без присмотра», — рассказали в ГУ МВД по краю. 

Отметим, что в Октябрьском проживает около 6 тысяч человек, в Малеево - около 150 человек.

В Канске тем временем ситуация с паводком стабилизируется. Вода постепенно начала уходить. 

«Уровень в воды в реке Кан в районе города Канска упал за сутки на 108 см и составляет 378 см. Но еще по-прежнему остаются подтопленными 72 придомовых участка и 112 дачных участков. При проведении подворовых обходов было установлено наличие воды в подпольях и овощехранилищах 20 жилых домов», — пояснили в ГУ МЧС по краю. 

Кроме того, 3 июля стало известно, что река Бирюса в Абанском районе Красноярского края вышла из берегов — подтоплено село Покатеево, где эвакуировали 57 человек. В селе Хандальск, расположенном ниже по течению, опасаются подтопления еще пяти домов. 

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