Еще две реки вышли из берегов в Красноярском крае — Хожо и Чуна. Они протекают в Богучанском районе. Пока вода не добралась до жилых построек, но спасатели и полицейские уже начали информировать население о возможных последствиях паводков. Затоплены только огородные участки по улицам Лесхозовская и Малая в поселке Октябрьский и по улице Луговая в деревне Малеево, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Сотрудники ведомств рекомендуют гражданам на случай угрозы подтопления жилого сектора вывозить вещи первой необходимости и животных. Полицейские проводят профилактические мероприятия по предупреждению мародерства, просят сельчан не оставлять свое имущества без присмотра», — рассказали в ГУ МВД по краю.

Отметим, что в Октябрьском проживает около 6 тысяч человек, в Малеево - около 150 человек.

В Канске тем временем ситуация с паводком стабилизируется. Вода постепенно начала уходить.

«Уровень в воды в реке Кан в районе города Канска упал за сутки на 108 см и составляет 378 см. Но еще по-прежнему остаются подтопленными 72 придомовых участка и 112 дачных участков. При проведении подворовых обходов было установлено наличие воды в подпольях и овощехранилищах 20 жилых домов», — пояснили в ГУ МЧС по краю.

Кроме того, 3 июля стало известно, что река Бирюса в Абанском районе Красноярского края вышла из берегов — подтоплено село Покатеево, где эвакуировали 57 человек. В селе Хандальск, расположенном ниже по течению, опасаются подтопления еще пяти домов.