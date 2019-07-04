Пожары на севере края тушат самолетом для искусственного вызывания осадков

В Красноярск для тушения лесных пожаров доставлен самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон». Эта спецмашина способна искусственно вызывать осадки, в том числе ливни, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Накануне самолет работал в Кежемском и Богучанском районах, а в ближайшие дни отправится в Приангарье и северную группу районов.

Самолет-зондировщик разбрызгивает йодистое серебро на высоте около пяти километров. В облаках начинаются мощные процессы кристаллизации, что и способствует возникновению осадков.

«В результате воздействий в большинстве случаев происходят осадки сильной и средней интенсивности, ливневого, местами обложного характера, что оказывает действенную помощь наземным группировкам лесопожарных сил в локализации и ликвидации лесных пожаров», - пояснили в пресс-службе министерства лесного хозяйства.

Напомним, что правительство Красноярского края ввело режим ЧС в лесах. По последним официальным данным, в регионе действуют 44 лесных пожара на общей площади 41,6 тысячи га. Тайга горит в Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Тасеевском и Эвенкийском районах.