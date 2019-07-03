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Два района Красноярского края усиленно готовятся к паводкам

Главная Происшествия
Красноярск
12:41 3 Июля 2019
общество, красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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Мотыгинский и Абанский районы Красноярского края усиленно готовятся к паводкам — главам рекомендовано перевести в режим нон-стоп необходимые силы и средства для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на РИА «Новости».  

Помимо реки Кан опасения вызывают и другие водные объекты в регионе — Бирюса (Абанский район) и Тасеева (Мотыгинский). По данным КрУДор, дорога «Канск - Абан - Богучаны - Пея» 2 июля была закрыта для движения.

«Из-за поднявшегося уровня воды в реке Бирюса на участке 19+300 км автодороги «Канск - Абан - Богучаны - Пея» затопило участок протяженностью 700 м. Глубина переливов достигает 1 метра», — говорится в сообщении управления. 

На трех дорогах в Ирбейском районе движение восстановлено. 

Как сообщили в ГУ МЧС по краю, сейчас идет повышение уровня воды в другом районе края – населенном пункте Покатаево Абанского района. 

«На утро 3 июля 2019 года уровень воды в реке составляет 480 см при критическом 450 см. Подтопленными оказались более 30 приусадебных участков и 11 подпольев в жилых домах (вода находится на уровне пола). В превентивных целях из 22 жилых домов отселено 57 человек, из них 14 детей. Все эвакуированные жители населенного пункта размещены по родственникам», — пояснили в ведомстве. 

Напомним, паводковая ситуация осложнилась на востоке Красноярского края из-за проливных дождей. В Канске был введен режим ЧС. Всего в зоне подтопления 79 участков жилых домов, в которых проживают 272 человека, в том числе 31 ребенок, и 140 дачных участков.

МВД в Канске открыло горячую линию для пострадавших от паводка — граждане смогут обратиться по телефону 8 (39161) 42-038. Кроме того, полиция поможет людям, оказавшимся в эпицентре бедствия, оперативно восстановить документы. Обращения от пострадавших будут рассматриваться в приоритетном порядке. 

Фото: ЧП Канск

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