Красноярец начал стрелять по соседям из-за громкой музыки

В Красноярске мужчина начал стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки. Инцидент произошел в микрорайоне Бугач. Информацию об этом журналистам подтвердили в пресс-службе красноярской полиции.

Конфликт начался между группой молодых людей и 54-летним мужчиной, которому не понравилось, что в частном секторе громко играет музыка. Красноярец выстрелил в компанию из гладкоствольного ружья. Один из участников потасовки был ранен в руку.

«В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по части первой статьи 213 (хулиганство). Максимальная санкция статьи составляет пять лет лишения свободы», — рассказали в ведомстве.

Еще один похожий случай произошел 2 июля на ул. Молокова. На проезжей части между двумя мужчинами произошел дорожный конфликт. В результате один из водителей достал пистолет и выстрелил в оппонента. Потерпевший получил ранение и был доставлен в больницу.

«Полицейские в течение двух часов задержали злоумышленника. Им оказался ранее несудимый 22-летний житель краевого центра. Сотрудники ОВД доставили мужчину в отдел полиции, а также изъяли зарегистрированное гладкоствольное оружие», — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.