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Красноярец начал стрелять по соседям из-за громкой музыки

Главная Происшествия
Красноярск
11:20 3 Июля 2019
происшествия, красноярск, стрельба
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске мужчина начал стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки. Инцидент произошел в микрорайоне Бугач. Информацию об этом журналистам подтвердили в пресс-службе красноярской полиции. 

Конфликт начался между группой молодых людей и 54-летним мужчиной, которому не понравилось, что в частном секторе громко играет музыка. Красноярец выстрелил в компанию из гладкоствольного ружья. Один из участников потасовки был ранен в руку. 

«В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по части первой статьи 213 (хулиганство). Максимальная санкция статьи составляет пять лет лишения свободы», — рассказали в ведомстве. 

Еще один похожий случай произошел 2 июля на ул. Молокова. На проезжей части между двумя мужчинами произошел дорожный конфликт. В результате один из водителей достал пистолет и выстрелил в оппонента. Потерпевший получил ранение и был доставлен в больницу. 

«Полицейские в течение двух часов задержали злоумышленника. Им оказался ранее несудимый 22-летний житель краевого центра. Сотрудники ОВД доставили мужчину в отдел полиции, а также изъяли зарегистрированное гладкоствольное оружие», — говорится в сообщении. 

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

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