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Депутата краевого ЗС Сергея Титова оставили под стражей

Главная Происшествия
Красноярск
11:10 3 Июля 2019
происшествия, красноярск, депутаты
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский краевой суд не изменил меру пресечения депутату краевого Заксобрания Сергею Титову — его оставят под стражей до 6 августа. Защита просила высшую инстанцию о домашнем аресте, но в апелляции было отказано, сообщают СМИ.  

Напомним, парламентарий Титов подозревается в мошенничестве на четыре миллиона рублей. Предполагается, что в феврале 2018 года депутат предложил директору ресурсоснабжающей организации помощь в изменении тарифов ЖКХ. Это в дальнейшем позволило бы бизнесу «получить субсидию в большем размере, нежели понесенные затраты».

По версии следователей, народный избранник ввел руководителя в заблуждение «относительно полномочий, которыми он фактически не обладал». Директор, в свою очередь, согласился на сделку с депутатом и в течение полутора лет передал Титову крупную сумму денег. 

В результате обвиняемый в мошенничестве депутат Законодательного собрания Красноярского края Сергей Титов был арестован на два месяца.

фото: sobranie.info

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