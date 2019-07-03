Депутата краевого ЗС Сергея Титова оставили под стражей

Красноярский краевой суд не изменил меру пресечения депутату краевого Заксобрания Сергею Титову — его оставят под стражей до 6 августа. Защита просила высшую инстанцию о домашнем аресте, но в апелляции было отказано, сообщают СМИ.

Напомним, парламентарий Титов подозревается в мошенничестве на четыре миллиона рублей. Предполагается, что в феврале 2018 года депутат предложил директору ресурсоснабжающей организации помощь в изменении тарифов ЖКХ. Это в дальнейшем позволило бы бизнесу «получить субсидию в большем размере, нежели понесенные затраты».

По версии следователей, народный избранник ввел руководителя в заблуждение «относительно полномочий, которыми он фактически не обладал». Директор, в свою очередь, согласился на сделку с депутатом и в течение полутора лет передал Титову крупную сумму денег.

В результате обвиняемый в мошенничестве депутат Законодательного собрания Красноярского края Сергей Титов был арестован на два месяца.

фото: sobranie.info