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В лесах Красноярского края введен режим ЧС

Главная Происшествия
Красноярск
10:55 3 Июля 2019
в красноярском крае, лесные пожары, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Правительство Красноярского края ввело режим ЧС в лесах. Это связано с масштабными пожарами. По последним официальным данным, в регионе действуют 44 лесных пожара на общей площади 41,6 тысячи га. Тайга горит в Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Тасеевском и Эвенкийском районах.

В связи с действием режима ЧС доступ людей и въезд транспорта в леса ограничен, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

«На территории гослесфонда усилено патрулирование, инспекторы министерства лесного хозяйства края, лесной охраны, полиции, МЧС, муниципалитетов проводят рейды и разъяснительную работу с местным населением», - отметили в министерстве лесного хозяйства.

В ведомстве поясняют, что введение режима чрезвычайной ситуации позволит дополнительно задействовать людей и технику для тушения пожаров. Красноярцев призывают отказаться от походов в лес.

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