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Главе сельсовета в Богучанском районе грозит тюремный срок из-за штрафа в 20 тысяч рублей

Главная Происшествия
Красноярск
15:48 2 Июля 2019
общество, красноярск, богучаны
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Главу органа местного самоуправления Богучанского района обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом говорится в сообщении следственного комитета по краю. 

Установлено, что 52-летний глава сельсовета должен был выплатить штраф «за несоблюдение требований безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог» в размере 20 тысяч рублей. 

«Согласно установленным требованиям, руководитель должен был уплатить штраф из собственных средств, о чем ему было заведомо известно. Однако, используя свои должностные полномочия, чиновник произвел оплату наложенного на него штрафа за счет средств муниципального образования», — говорится в сообщении ведомства. 

На руководителя завели уголовное дело. За совершенное преступление ему грозит до семи лет лишения свободы. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.       

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