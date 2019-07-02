Главе сельсовета в Богучанском районе грозит тюремный срок из-за штрафа в 20 тысяч рублей

Главу органа местного самоуправления Богучанского района обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом говорится в сообщении следственного комитета по краю.

Установлено, что 52-летний глава сельсовета должен был выплатить штраф «за несоблюдение требований безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог» в размере 20 тысяч рублей.

«Согласно установленным требованиям, руководитель должен был уплатить штраф из собственных средств, о чем ему было заведомо известно. Однако, используя свои должностные полномочия, чиновник произвел оплату наложенного на него штрафа за счет средств муниципального образования», — говорится в сообщении ведомства.

На руководителя завели уголовное дело. За совершенное преступление ему грозит до семи лет лишения свободы. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.