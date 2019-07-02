Уровень воды в Канске опустился ниже 4 метров

Уровень воды в реке Кан в Красноярском крае опустился за ночь на 38 см — с 4,41 м до 3,86 м. Об этом говорится в официальном сообщении мэрии Канска. Уровень подтопления все еще превышен.

Напомним, подъем воды на востоке края произошел из-за ливневых дождей. В Канске оказались подтоплены 79 придомовых территорий и 140 дачных участков. Из подтопленной зоны спасатели эвакуировали 79 человек, в том числе 24 ребенка. В городе до сих пор действует режим ЧС. Эвакуированные жители города размещены в пункте временного размещения и у родственников.

Сотрудники МЧС обходят подтопленные дома, а также индивидуально работают с людьми, чьи земельные участки затронули паводки. По данным ведомства, режим ЧС должны снять до конца недели — тогда же нормализуется ситуация с паводком.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что от стихии в поселках Строителей, Новый Путь, Мясокомбинат, а также в районе Гавань понесли ущерб 300 человек. Погибших и травмированных нет.

Фото: ЧП Канск