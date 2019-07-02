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От паводка в Канске пострадали 300 человек

Главная Происшествия
Красноярск
09:20 2 Июля 2019
происшествия, красноярск, паводки
Автор: Sibnovosti.ru
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Наводнение в Канске пошло на спад. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Накануне затопленные территории с рабочим визитом посетил губернатор Александр Усс и руководители силовых ведомств региона. 

По официальным данным, от паводка в поселках Строителей, Новый Путь, Мясокомбинат, а также в районе Гавань понесли ущерб 300 человек. Уровень воды в реке Кан при норме в 3,5 метра поднялся до 4,4 метра из-за проливных дождей. В зоне затопления оказались более 200 дачных участков и около 140 придомовых территорий, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Погибших и травмированных нет, все жители были своевременно эвакуированы к родственникам или заселены в гостиницу «Сибирь». 

«Цифры относительно подтопленных приусадебных участков и придомовых территорий пока окончательно не установлены, поскольку уровень воды еще колеблется. Ситуация находится под контролем, и мы исходим из того, что пик опасности пройден. Сейчас главная задача состоит в том, чтобы обеспечить сохранность имущества граждан, а затем помочь им надлежащим образом оформить документы для компенсации понесенного ущерба. По предварительным оценкам, общее количество пострадавших составляет порядка 300 человек, и вся необходимая помощь им будет оказана после того, как вода начнет уходить», - заявил Александр Усс.

Добавим, что в Канске организуют мобильные общественные приемные для оказания пострадавшим от паводка правовой, социальной и психологической помощи.

Фото: ЧП Канск

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