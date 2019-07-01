РУСАЛ в Тайшетском районе восстанавливает пострадавшие от паводка дороги

Сводные бригады строителей Тайшетского алюминиевого завода приступили к восстановлению дорог на территории района. В связи с паводками в Иркутской области введен режим ЧС, сложная ситуация сейчас сохраняется в нескольких районах, в том числе в Тайшетском.

Из-за наводнения оторванными от районного центра оказались деревня Сафроновка и село Старый Акульшет. Там размыто два километра дороги, через мост в Старом Акульшете из-за угрозы обрушения не пропускают тяжелую технику и большегрузы.

Устранение последствий наводнения на данном участке ведётся силами РУСАЛа и представителями подрядных организаций.

В выходные в зону подтопления в Старом Акульшете прибыл генеральный директор компании РУСАЛ Евгений Никитин. Он дал распоряжение максимально полно и оперативно провести неотложные работы по отводу воды и восстановлению дороги, а как только вода уйдет – заняться укреплением моста.

Люди и тяжелая техника с 30 июня, как только частично спала вода, вышли на восстановление дорог. Все работы ведутся в круглосуточном режиме. Привлечено 24 единицы техники.

«Мы сейчас восстанавливаем дорожное полотно, ставим конструкцию для дренажа, чтобы избежать повторного размыва дороги. Есть разрушения и в самой деревне, сейчас мы прорабатываем варианты ремонтов», - рассказал Виталий Перцев, генеральный директор ООО «Инженерно-строительная Компания», подрядчика РУСАЛа по выполнению данных работ.

Социальные объекты двух населенных пунктов, где живет около тысячи жителей, были оперативно обследованы специалистами стройнадзора компании, повреждений не обнаружено. Сейчас специалисты проверяют объекты энергетики и сети.

На промплощадке самого завода угрозы подтопления нет, с 27.06.2019 все подразделения предприятия приведены в режим повышенной готовности.

по информации компании РУСАЛ

фото: РУСАЛ