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Восемь человек пострадали в ДТП в Красноярском крае

Главная Происшествия
Красноярск
15:13 1 Июля 2019
происшествия, авария, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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На 101 км трассы Р-257 «Енисей» произошла авария, в результате которой пострадали восемь человек. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. 

Предварительно установлено, что 27-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota Mark II выехала на встречную полосу, где столкнулась с иномаркой Toyota Granvia. 

«В результате происшествия 38-летний водитель и пятеро пассажиров минивэна – две женщины 1983 г.р. и 1988 г.р.,  девочка и мальчик 2015 г.р., а также 13-летний подросток доставлены в больницу. Несовершеннолетние  получили незначительные травмы, так как находились в детских автокреслах, школьник был пристегнут ремнем безопасности», — говорится в сообщении. 

Медицинская помощь также понадобилась водителю и пассажиру легкового автомобиля. 

Отмечается, что движение на данном участке дороги затруднено. Автомобили могут проехать только по одной полосе. 

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