Восемь человек пострадали в ДТП в Красноярском крае

На 101 км трассы Р-257 «Енисей» произошла авария, в результате которой пострадали восемь человек. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что 27-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota Mark II выехала на встречную полосу, где столкнулась с иномаркой Toyota Granvia.

«В результате происшествия 38-летний водитель и пятеро пассажиров минивэна – две женщины 1983 г.р. и 1988 г.р., девочка и мальчик 2015 г.р., а также 13-летний подросток доставлены в больницу. Несовершеннолетние получили незначительные травмы, так как находились в детских автокреслах, школьник был пристегнут ремнем безопасности», — говорится в сообщении.

Медицинская помощь также понадобилась водителю и пассажиру легкового автомобиля.

Отмечается, что движение на данном участке дороги затруднено. Автомобили могут проехать только по одной полосе.