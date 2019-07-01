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Красноярский край предложил принять пострадавших от паводков иркутян

Главная Происшествия
Красноярск
13:56 1 Июля 2019
происшествия, красноярск, паводки
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Власти Красноярского края предложили помощь Иркутской области, страдающей от паводков. Регион готов принять пострадавших от стихии местных жителей — людей могут поселить в местах временного размещения. Об этом на своей странице в социальных сетях написала начальник управления пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края Елена Уляшева. 

«Надеюсь, что стихия будет к Красноярскому краю более благосклонна, чем к Иркутской области. Очень переживаем за соседей. Сегодня губернатору доложили и о готовности края принять пострадавших иркутян - список мест временного размещения готов и предложен Иркутской области. Пока соседи отказались», — написала она. 

Тем не менее, соседняя Иркутская область попросила представителей Красноярского края помочь с поставками хлеба для пострадавших. Министр сельского хозяйства региона Леонид Шорохов уже провел переговоры с краевыми хлебозаводами — все предприниматели готовы оказать помощь. 

Напомним, в 55 населенных пунктах Иркутской области остаются подтопленными более трех тысяч домов, социальных объектов и участков. Вода повредила 13 автомобильных мостов, властям пришлось ограничить движение транспорта на дороге федерального значения Р-255 «Сибирь». 

Отметим, что стихия добралась и до Красноярского края. Режим ЧС из-за паводков объявлен в Канске. Опасения вызывают и другие реки в регионе — Бирюса (Абанский район) и Тасеева (Мотыгинский). Пока ситуации находится под контролем. 

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