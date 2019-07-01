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В Канске ввели режим ЧС из-за паводков

Главная Происшествия
Красноярск
09:47 1 Июля 2019
происшествия, красноярск, паводки
Автор: Sibnovosti.ru
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В Канске из-за паводков объявили режим ЧС — из зоны подтопления эвакуировали 58 человек. Под водой оказались 117 дачных участков, а также 59 придомовых территорий в районах ИЖС. Об этом пишут СМИ со ссылкой на мэра Канска Андрея Береснева. Люди остались у родственников, а также в пунктах временного размещения. 

По данным ГУ МЧС по краю, к 1 июля уровень воды в реке Кан повысился на 45 см — до 422 см. Критический уровень составляет 350 см. 

«Продолжается формирование дождевых паводков на реках Кан, Тасеева и притоках. Ожидается затопление пониженных участков местности, населенных пунктов, социально значимых объектов, размыв дорог по берегам рек Кан, Тасеева, Усолка, Агул, Уда, Бирюса», — говорится в сообщении ведомства. 

Отметим, что причиной подъема уровня воды в реках являются дожди и таяние снега в Саянских горах. Из Красноярска в Канск уже прибыл отряд спасателей со спецтехникой. Сотрудники МЧС обходят все подтопленные дома, а также индивидуально работают со всеми пострадавшими.

Напомним, сложная ситуация с паводками наблюдается и в Иркутской области. В связи с резким подъемом воды в реках закрыто движение на 1477-1496 км трассы «Сибирь». Красноярцев попросили не ездить в Иркутскую область на машинах и поездах. 

Фото: Instagram.com/beresnev.kansk

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