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Красноярцев попросили не ездить в Иркутскую область на машинах и поездах

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Красноярск
09:04 1 Июля 2019
гибдд, движение, иркутск, паводки
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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ГИБДД предупреждает красноярцев о перекрытии трассы в Иркутской области. Из-за сильного паводка закрыта федеральная дорога Р-255 «Сибирь» в районе города Тулун. Это сделано для безопасности участников движения – существует риск подмывания мостов. Движение перекрыто в направлениях на Иркутск, Братск и Тайшет. На обочинах и парковках скопилось большое количество легковых и грузовых автомобилей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Уважаемые водители, просим воздержаться в ближайшие время от поездки в Иркутскую область автомобильным и железнодорожным транспортом. По возможности переждать этот период в местах отдыха или кемпинга вблизи населенных пунктов для того, чтобы не остаться на трассе в аварийно-опасной ситуации длительное время», - обратились к красноярцам в пресс-службе ГИБДД.

 

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