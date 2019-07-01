Красноярцев попросили не ездить в Иркутскую область на машинах и поездах

ГИБДД предупреждает красноярцев о перекрытии трассы в Иркутской области. Из-за сильного паводка закрыта федеральная дорога Р-255 «Сибирь» в районе города Тулун. Это сделано для безопасности участников движения – существует риск подмывания мостов. Движение перекрыто в направлениях на Иркутск, Братск и Тайшет. На обочинах и парковках скопилось большое количество легковых и грузовых автомобилей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Уважаемые водители, просим воздержаться в ближайшие время от поездки в Иркутскую область автомобильным и железнодорожным транспортом. По возможности переждать этот период в местах отдыха или кемпинга вблизи населенных пунктов для того, чтобы не остаться на трассе в аварийно-опасной ситуации длительное время», - обратились к красноярцам в пресс-службе ГИБДД.