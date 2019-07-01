Роспотребнадзор предупредил красноярцев об инфекциях на заграничных курортах

Роспотребнадзор предупредил красноярцев о риске заражения инфекциями во время отдыха на популярных заграничных курортах. В краевом управлении сообщили, что туристы привозят заразу из Турции, Таиланда, Вьетнама и Китая.

Медики регистрируют случаи острой респираторной инфекции, гриппа, парагриппа, аденовирусной инфекции, ветряной оспы, энтеровирусной инфекции, острой кишечной инфекции, ротавирусной инфекции, норовирусной инфекции, лихорадки Денге, лихорадки Западного Нила, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на территории Таиланда и Вьетнама регистрируется малярия, холера в Таиланде, чума в Китае (в 19 провинциях), брюшной тиф в странах Средней и Юго-Восточной Азии, в том числе в Таиланде, Таджикистане, Узбекистане», - добавили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Медики предупреждают, что инфекция передается через воду, грязные фрукты, а также при контакте с больным человеком или от укусов насекомых.

«Консультации по вопросам инфекционной угрозы за рубежом можно получить в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю в рабочие дни по телефону «горячей линии» Управления 8 (391) 226-89-50 с 10:00 до полудня и с 13:00 до 17:00. В пятницу до 16:00», - добавили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре туристам советуют прививаться от брюшного тифа перед поездкой во Вьетнам, Таиланд и другие страны Средней и Юго-Восточной Азии.