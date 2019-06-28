На севере края фирму уличили в проведении опасных рыболовных туров

На севере Красноярского края полицейские уличили турфирму в оказании некачественных услуг. Туристам предлагали опасные рыболовные туры по Туруханскому и Таймырскому районам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Правоохранители вышли на организаторов тура во время операции «Путина». В рамках программы полицейские проводят комплекс профилактических и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на обеспечение сохранности биоресурсов. Выяснилось, что бизнесмены устраивали туры в отдаленные труднодоступные реки, но при этом грубо нарушали правила безопасности.

«При проверке у перевозчика отсутствовали документы на право управления спецтехникой. Кроме того, услуги оказывались без соблюдения элементарных правил безопасности – на борту не было спасательных жилетов и средств связи», — говорится в сообщении.

Туристам рекомендуют не соглашаться на сомнительные путешествия и всегда проверять документы у организаторов. Маршрут должен быть зарегистрирован в МЧС.