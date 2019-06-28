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На севере края фирму уличили в проведении опасных рыболовных туров

Главная Происшествия
Красноярск
09:25 28 Июня 2019
происшествия, красноярск, туризм
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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На севере Красноярского края полицейские уличили турфирму в оказании некачественных услуг. Туристам предлагали опасные рыболовные туры по Туруханскому и Таймырскому районам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Правоохранители вышли на организаторов тура во время операции «Путина». В рамках программы полицейские проводят комплекс профилактических и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на обеспечение сохранности биоресурсов. Выяснилось, что бизнесмены устраивали туры в отдаленные труднодоступные реки, но при этом грубо нарушали правила безопасности. 

«При проверке у перевозчика отсутствовали документы на право управления спецтехникой. Кроме того, услуги оказывались без соблюдения элементарных правил безопасности – на борту не было спасательных жилетов и средств связи», — говорится в сообщении. 

Туристам рекомендуют не соглашаться на сомнительные путешествия и всегда проверять документы у организаторов. Маршрут должен быть зарегистрирован в МЧС. 

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