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Красноярскую мэрию эвакуировали из-за пожарной тревоги

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Красноярск
14:19 27 Июня 2019
происшествия, пожар, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В здании мэрии Красноярска по ул. Карла Маркса, 93 сработала пожарная тревога — всех сотрудников администрации выводят на улицу. Об этом сообщает корреспондент SIbnovosti.ru со ссылкой на очевидцев. 

В пресс-службе МЧС пояснили, что пожара по данному адресу не зарегистрировано, но спасатели все равно приехали на вызов. 

«У нас очень часто фиксируется ложное срабатывание пожарных сигнализаций. Возможно, произошел сбой в системе. По указанному адресу учения не запланированы», — рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства. 

Отметим, что в случае пожарной тревоги личный состав МЧС обязан выехать на место.

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