Красноярскую мэрию эвакуировали из-за пожарной тревоги

В здании мэрии Красноярска по ул. Карла Маркса, 93 сработала пожарная тревога — всех сотрудников администрации выводят на улицу. Об этом сообщает корреспондент SIbnovosti.ru со ссылкой на очевидцев.



В пресс-службе МЧС пояснили, что пожара по данному адресу не зарегистрировано, но спасатели все равно приехали на вызов.

«У нас очень часто фиксируется ложное срабатывание пожарных сигнализаций. Возможно, произошел сбой в системе. По указанному адресу учения не запланированы», — рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Отметим, что в случае пожарной тревоги личный состав МЧС обязан выехать на место.