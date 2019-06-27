В Красноярске водитель устроил стрельбу во дворе

Полицейские задержали красноярца, который устроил стрельбу во дворе по ул. Шевченко. Таким образом мужчина попытался решить дорожный конфликт со вторым водителем, сообщили в ГУ МВД по краю.

Задержанный достал травматическое оружие, выстрелил в своего оппонента и скрылся.

«В результате происшествия пострадал один из участников конфликта. В настоящее время он госпитализирован в медицинское учреждение», — пояснили в ведомстве.

Со слов потерпевшего была составлена ориентировка. По «горячим следам» стрелявшего удалось задержать. Им оказался ранее несудимый 30-летний красноярец. Его травматический пистолет был зарегистрирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.