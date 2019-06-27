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В Красноярске водитель устроил стрельбу во дворе

Главная Происшествия
Красноярск
12:16 27 Июня 2019
происшествия, красноярск, стрельба
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Полицейские задержали красноярца, который устроил стрельбу во дворе по ул. Шевченко. Таким образом мужчина попытался решить дорожный конфликт со вторым водителем, сообщили в ГУ МВД по краю. 

Задержанный достал травматическое оружие, выстрелил в своего оппонента и скрылся. 

«В результате происшествия пострадал один из участников конфликта. В настоящее время он госпитализирован в медицинское учреждение», — пояснили в ведомстве. 

Со слов потерпевшего была составлена ориентировка. По «горячим следам» стрелявшего удалось задержать. Им оказался ранее несудимый 30-летний красноярец. Его травматический пистолет был зарегистрирован. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Мужчине грозит до двух лет тюрьмы. 

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