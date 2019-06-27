В Назарово двухлетний ребенок провел двое суток с мертвым отцом

В Назарово двухлетний мальчик провел двое суток в квартире с умершим отцом. Плачь ребенка услышали соседи и вызвали полицию. Инспектор по делам несовершеннолетних прибыл на место, но дверь никто не открывал. Пришлось вызывать спасателей, которые пробрались в жилище через окно.

О причинах смерти 43-летнего мужчины не сообщается. Это, а также точное время гибели, предстоит установить криминалистам. Однако полицейские указывают, что двухлетний малыш находился один в квартире с телом отца как минимум двое суток. Матери в это время дома не было.

О трагедии она узнала из СМИ и сразу обратилась в полицию. Женщина сообщила, что ушла из дома из-за семейного скандала.

Мальчик находится в больнице под наблюдением медиков, однако его состояние не вызывает у врачей опасений, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В полиции добавили, что семья, в которой воспитывался ребенок, благополучная.