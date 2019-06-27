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Воспитателя детского лагеря в Железногорске осудили на 12,5 лет за изнасилование детей

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Красноярск
08:44 27 Июня 2019
суд, педофил, железногорск, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Железногорске суд вынес приговор бывшему воспитателю детского лагеря «Орбита» за изнасилование трех девочек. Летом прошлого года 48-летний мужчина надругался над воспитанницами в их комнате.

«Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней)», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в Следственном комитете по Красноярскому краю.

Суд приговорил воспитателя к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы с запретом заниматься педагогической деятельностью в течение пяти лет. Приговор в законную силу еще не вступил.

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