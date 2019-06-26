Суд вынес приговор экс-замминистру экономического развития Надежде Маршалкиной

Суд вынес приговор бывшему заместителю министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края Надежде Маршалкиной. Ее приговорили к 10 годам тюрьмы и штрафу в размере 190 млн рублей. Кроме того, обвиняемая не сможет занимать должности на государственной службе в течение шести лет. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Маршалкину обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Следователям удалось доказать несколько эпизодов. Так, обвиняемая предложила руководителю крупной коммерческой организации дать ей откат в размере 10% от суммы контракта по строительству Богучанской ГЭС. Речь идет о 17 млн рублей.

Еще один эпизод связан со строительством объектов инфраструктуры и открытием грузового движения на железнодорожной линии «Карабула – Ярки» в Красноярском крае – около 55 млн рублей.

«Общая сумма взяток должна была составить около 72 млн рублей, но в связи с возникшим конфликтом с руководителем крупной коммерческой организации Маршалкина получила только часть от общей суммы взяток в виде двух автомобилей стоимостью около 4,7 млн рублей и 14 млн рублей путем безналичного перечисления на счет фирмы, в которой она являлась учредителем», — пояснили следователи.

В итоге высшая инстанция признала Маршалкину виновной. Она находилась в СИЗО с октября 2015 года. Ее несколько раз выпускали под домашний арест, но следователи ходатайствовали о заключении подозреваемой под стражу.

Фото: vesti.ru