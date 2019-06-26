Самолет не смог вылететь из Красноярска из-за технической неисправности

Самолет «Красноярск-Новосибирск» в среду, 26 июня, не смог вылететь в аэропорт Толмачево из-за технической неисправности. Рейс 5310 авиакомпании S7 должен был отправиться в 6:35, но время вылета перенесли.

«В ходе предполетного осмотра была выявлена техническая неисправность на воздушном судне Embraer 170», — пояснили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Улететь в Новосибирск должны были 78 человек — именно столько пассажиров зарегистрировались на рейс. Авиакомпания отправила резервный борт, который вылетит в 13:30 по местному времени.

Ожидающим пассажирам предложили напитки. Проверка прокуратуры продолжается.

