26 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Самолет не смог вылететь из Красноярска из-за технической неисправности

Главная Происшествия
Красноярск
11:53 26 Июня 2019
общество, красноярск, происшествия, самолет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Самолет «Красноярск-Новосибирск» в среду, 26 июня, не смог вылететь в аэропорт Толмачево из-за технической неисправности. Рейс 5310 авиакомпании S7 должен был отправиться в 6:35, но время вылета перенесли. 

«В ходе предполетного осмотра была выявлена техническая неисправность на воздушном судне Embraer 170», — пояснили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Улететь в Новосибирск должны были 78 человек — именно столько пассажиров зарегистрировались на рейс. Авиакомпания отправила резервный борт, который вылетит в 13:30 по местному времени. 

Ожидающим пассажирам предложили напитки. Проверка прокуратуры продолжается. 
 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В БСМП Красноярска пациентка умерла после пяти операций

В БСМП Красноярска пациентка умерла после пяти операций

26 Июня 2019 г.
Следователи подозревают, что врачи поставили неверный диагноз
Новости Красноярска: В «Белых росах» загорелся строящийся детский сад

В «Белых росах» загорелся строящийся детский сад

25 Июня 2019 г.
Пожар удалось потушить
Новости Красноярска: Виновника смертельного ДТП в Иланском районе арестовали

Виновника смертельного ДТП в Иланском районе арестовали

25 Июня 2019 г.
Авария унесла жизни четырех человек
Новости Красноярска: Экс-главу краевого Росприроднадзора заподозрили в получении еще одной крупной взятки

Экс-главу краевого Росприроднадзора заподозрили в получении еще одной крупной взятки

24 Июня 2019 г.
Возбуждено второе уголовное дело
Новости Красноярска: Красноярские полицейские устроили погоню за 15-летним подростком на дорогой иномарке

Красноярские полицейские устроили погоню за 15-летним подростком на дорогой иномарке

24 Июня 2019 г.
Молодой человек пытался скрыться от сотрудников ДПС
Новости Красноярска: Мэра Лесосибирска подозревают в пьяном вождении

Мэра Лесосибирска подозревают в пьяном вождении

24 Июня 2019 г.
Он управлял служебным авто
Новости компаний
26/06
Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт
25/06
Экспресс-конкурс СФУ позволит набрать до 5 баллов к ЕГЭ
24/06
Программа «Мир без слёз» в Красноярске: Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И.С. Берзона получила 3 млн рублей на новое оборудование
21/06
КрасКом инвестировал более 800 миллионов рублей в городскую систему жизнеобеспечения
20/06
Более 3000 бюджетных мест ждут будущих студентов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Депутата краевого парламента могут лишить мандата из-за дела о мошенничестве

Депутата краевого парламента могут лишить мандата из-за дела о мошенничестве

21 Июня 2019 г.
Речь о Виталии Толстове
Новости Красноярска: Составлен топ вакансий для проекта «Енисейская Сибирь»

Составлен топ вакансий для проекта «Енисейская Сибирь»

21 Июня 2019 г.
Больше всего для работы на участках требуются машинисты
Новости Красноярска: В заповеднике «Столбы» пожаловались на большое количество туристов

В заповеднике «Столбы» пожаловались на большое количество туристов

22 Июня 2019 г.
Территорию будут развивать комплексно
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356