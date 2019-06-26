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В БСМП Красноярска пациентка умерла после пяти операций

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Красноярск
09:45 26 Июня 2019
происшествия, красноярск, пациент
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Пациентка БСМП им. Карповича умерла после пяти операций. В больницу 37-летнюю женщину доставили на «скорой» еще в марте. Врачи диагностировали у нее желчнокаменную болезнь, которая требовала оперативного вмешательства. Пациентке сделали операцию, однако ее состояние не улучшилось. В связи с этим медики прооперировали ее еще четыре раза. В июне пациентка скончалась. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«По предварительному заключению патологоанатомов, причина смерти пациентки не связана с проведенным лечением, возможно, ей был выставлен неверный диагноз. В настоящее время для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята медицинская документация, запланированы допросы врачей, устанавливаются все интересующие следствие обстоятельства», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе следственного комитета по Красноярскому краю.

Напомним, в марте прошлого года пациент скончался в БСМП из-за ошибки врачей. 62-летний красноярец рассказал медикам, что подавился костью во время еды, и теперь его мучают сильные боли в животе. Врачи БСМП провели обследование, но никаких проблем у пациента не нашли. Через несколько дней ему стало плохо. Его привезли в краевую больницу, где он умер спустя сутки. 

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