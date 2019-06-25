В «Белых росах» загорелся строящийся детский сад

В жилом микрорайоне «Белые росы» в Красноярске загорелось здание строящегося детского сада. Пожар произошел 25 июня, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на социальные сети.

По информации от местных жителей, из здания шел черный едкий дым — он распространился по всей площадке. Красноярцы вызвали сотрудников МЧС — три пожарные машины работают на месте ЧП.

Как рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства, в недостроенном здании загорелся утеплитель. Площадь возгорания составила 20 «квадратов». Пожарные уже потушили огонь, никто не пострадал.

Напомним, детский сад на 190 мест по ул. Карамзина начали строить в прошлом году. Судя по фотографиям из социальных сетей, объект уже практически готов к сдаче — его обещают открыть в этом году.

Фото: телеканал «Афонтово»