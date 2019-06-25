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В «Белых росах» загорелся строящийся детский сад

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Красноярск
10:38 25 Июня 2019
происшествия, красноярск, детсад, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
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В жилом микрорайоне «Белые росы» в Красноярске загорелось здание строящегося детского сада. Пожар произошел 25 июня, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на социальные сети. 

По информации от местных жителей, из здания шел черный едкий дым — он распространился по всей площадке. Красноярцы вызвали сотрудников МЧС — три пожарные машины работают на месте ЧП. 

Как рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства, в недостроенном здании загорелся утеплитель. Площадь возгорания составила 20 «квадратов». Пожарные уже потушили огонь, никто не пострадал. 

Напомним, детский сад на 190 мест по ул. Карамзина начали строить в прошлом году. Судя по фотографиям из социальных сетей, объект уже практически готов к сдаче — его обещают открыть в этом году. 

Фото: телеканал «Афонтово» 

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