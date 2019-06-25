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Виновника смертельного ДТП в Иланском районе арестовали

Главная Происшествия
Красноярск
10:25 25 Июня 2019
происшествия, красноярск, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Виновника смертельного ДТП в Иланском районе арестовали на два месяца. Предварительно установлено, что водитель автомобиля ГАЗ грубо нарушил правила дорожного движения — это и стало причиной аварии. Об этом корреспонденту Sibnovosti.ru рассказали в пресс-службе ГИБДД.  

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», — рассказали в полиции. 

Напомним, авария произошла 23 июня на 1080 км трассы Р-255 «Сибирь». Водитель ГАЗа выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan и иномаркой Toyota Corolla. В результате ДТП погибли четыре человека, среди которых 47-летняя водитель Toyota, а также трое пассажиров — два мальчика в возрасте шести и девяти лет и 53-летняя женщина.

Это уже вторая крупная авария с человеческими жертвами за последние дни. Напомним, 21 июня в Рыбинском районе также на Р-255 «Сибирь» Toyota выехала на встречную полосу и врезалась в Hino. Тогда погибли три человека.

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