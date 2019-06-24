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Экс-главу краевого Росприроднадзора заподозрили в получении еще одной крупной взятки

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Красноярск
15:41 24 Июня 2019
происшествия, красноярск, взятка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Экс-главу Росприроднадзора по Красноярскому краю и республике Тыва Андрея Калинина заподозрили в получении еще одной крупной взятки. О новых обстоятельствах рассказали в региональном следственном комитете. 

Установлено, что в декабре прошлого года подозреваемый получил 500 тысяч рублей за выдачу разрешительных документов одному из предприятий Красноярского края. В общей сложности Калинину за покровительство пообещали взятку в размере 1 млн рублей. 

«По материалам УФСБ России по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки) в отношении бывшего руководителя межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю и республике Тыва», — говорится в сообщении. 

Андрея Калинина задержали в конце 2018 года. По версии следователей, госслужащий получил от директора коммерческой фирмы, занимающейся экологическим аудитом, через посредника взятку в сумме 300 тысяч рублей. Деньги главе Росприроднадзора предназначались за содействие в выдаче положительного заключения проекта технической документации на рекультивацию золошлака.

Отмечается, что подозреваемого уже допросили. В настоящее время он находится под домашним арестом. 

Напомним, Андрей Калинин вступил в должность руководителя управления Росприроднадзора по Красноярскому краю и республике Тыва в прошлом году. Ранее он в течение трех лет руководил региональной федеральной службой по надзору в сфере природопользования.

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