Красноярские полицейские устроили погоню за 15-летним подростком на дорогой иномарке

В Красноярске ночью полицейским пришлось устроить погоню за иномаркой Mercedes без регистрационных номеров. Водитель автомобиля проигнорировал требование сотрудников ДПС и не остановился. Инцидент произошел в ночь на 24 июня на ул. Энергетиков, сообщили Sibnovosti.ru в пресс-службе ГУ МВД по краю.

«Экипаж ДПС заметил автомобиль, у которого отсутствовали государственные регистрационные знаки. Требование автоинспекторов остановиться водитель проигнорировал и увеличил скорость. Дорожные полицейские, включив специальные проблесковые маячки и звуковой сигнал, проследовали за транспортным средством», — говорится в сообщении ведомства.

В итоге иномарка протаранила мусорные баки и остановилась. За рулем немецкого автомобиля находился 15-летний подросток.

«Инспекторы сообщили о произошедшем матери несовершеннолетнего. Решается вопрос о привлечении родителей подростка к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»», — пояснили в полиции.

Им грозит предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей. Молодой человек в результате аварии не пострадал.