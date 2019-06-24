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Красноярские полицейские устроили погоню за 15-летним подростком на дорогой иномарке

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Красноярск
12:01 24 Июня 2019
происшествия, авария, дтп, подросток
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В Красноярске ночью полицейским пришлось устроить погоню за иномаркой Mercedes без регистрационных номеров. Водитель автомобиля проигнорировал требование сотрудников ДПС и не остановился. Инцидент произошел в ночь на 24 июня на ул. Энергетиков, сообщили Sibnovosti.ru в пресс-службе ГУ МВД по краю. 

«Экипаж ДПС заметил автомобиль, у которого отсутствовали государственные регистрационные знаки. Требование автоинспекторов остановиться водитель проигнорировал и увеличил скорость. Дорожные полицейские, включив специальные проблесковые маячки и звуковой сигнал, проследовали за транспортным средством», — говорится в сообщении ведомства. 

В итоге иномарка протаранила мусорные баки и остановилась. За рулем немецкого автомобиля находился 15-летний подросток. 

«Инспекторы сообщили о произошедшем матери несовершеннолетнего. Решается вопрос о привлечении родителей подростка к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»», — пояснили в полиции. 

Им грозит предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей. Молодой человек в результате аварии не пострадал. 

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