В лагере под Красноярском дети массово заразились кишечной инфекцией

В детском оздоровительном лагере «Сосновый Бор» в поселке Борск Сухобузимского района воспитанники массово заразились кишечной инфекцией. Об этом корреспонденту Sibnovosti.ru сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

Всего зарегистрировано 12 случаев отравления. В ведомстве установили, что симптомы болезни похожи на острую кишечную инфекцию. Точно станет известно после того, как у детей возьмут все необходимые анализы. Причиной заражения мог стать беспорядок на кухне лагеря.

«В ходе санитарно-эпидемиологического расследования установлены нарушения санитарного законодательства в части режима мытья кухонной посуды, контроля за работой персонала на пищеблоке и другие», — рассказали в ведомстве.

Специалисты уже провели ряд санитарных мероприятий. С 23 июня первую смену лагеря распустили — детей досрочно вывезли с территории, чтобы избежать повторных случаев заражения.

Напомним, в апреле текущего года шестерых воспитанников кадетского корпуса в Красноярске госпитализировали с подозрением на пищевое отравление. Подростки в возрасте от 12 до 13 лет попали в инфекционное отделение красноярской городской больницы.