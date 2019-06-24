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В лагере под Красноярском дети массово заразились кишечной инфекцией

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Красноярск
09:18 24 Июня 2019
происшествия, красноярск, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В детском оздоровительном лагере «Сосновый Бор» в поселке Борск Сухобузимского района воспитанники массово заразились кишечной инфекцией. Об этом корреспонденту Sibnovosti.ru сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора. 

Всего зарегистрировано 12 случаев отравления. В ведомстве установили, что симптомы болезни похожи на острую кишечную инфекцию. Точно станет известно после того, как у детей возьмут все необходимые анализы. Причиной заражения мог стать беспорядок на кухне лагеря. 

«В ходе санитарно-эпидемиологического расследования установлены нарушения санитарного законодательства в части режима мытья кухонной посуды, контроля за работой персонала на пищеблоке и другие», — рассказали в ведомстве. 

Специалисты уже провели ряд санитарных мероприятий. С 23 июня первую смену лагеря распустили — детей досрочно вывезли с территории, чтобы избежать повторных случаев заражения. 

Напомним, в апреле текущего года шестерых воспитанников кадетского корпуса в Красноярске госпитализировали с подозрением на пищевое отравление. Подростки в возрасте от 12 до 13 лет попали в инфекционное отделение красноярской городской больницы.

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