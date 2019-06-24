Мэра Лесосибирска подозревают в пьяном вождении

Мэра Лесосибирска Андрея Хохрякова подозревают в управлении автомобилем в пьяном виде. В социальных сетях местные жители сообщают, что градоначальник был остановлен сотрудниками дорожной полиции за рулем служебной иномарки Toyota Camry в районе Бурмакиной горы в минувшую пятницу.

Местные СМИ со ссылкой на собственные источники в ГИБДД сообщают, что глава Лесосибирска прошел процедуру освидетельствования. Алкотестер показал 0,27 промилле.

За пьяное вождение предусмотрено наказание в виде лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере до 30 тысяч рублей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Отметим, что Андрей Хохряков в должности мэра Лесосибирска с ноября 2015 года. Ранее он занимал должность главы администрации города.

фото: сайт администрации Лесосибирска