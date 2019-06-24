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Приставы арестовали у должника по алиментам теплоход

Главная Происшествия
Красноярск
09:07 24 Июня 2019
арест, алименты, красноярск, долги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске судебные приставы наложили арест на сухогрузный теплоход должника по алиментам. В пресс-службе ведомства сообщили, что мужчина задолжал своим уже совершеннолетними детям – сыну и дочери - около 5 млн рублей.

Добровольно выплачивать долг он не собирался и понимал, что приставы в любой момент арестуют его имущество. Чтобы не потерять теплоход, должник совершил сделку по купле-продаже судна. Покупателем выступила его падчерица.

Сейчас судебные приставы пытаются оспорить эту сделку в суде, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В настоящее время по определению суда на имущество наложен арест в обеспечение иска о признании сделки незаконной. В случае удовлетворения судом заявленных исковых требований на имущество будет обращено взыскание», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Красноярскому краю.

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