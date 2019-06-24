Приставы арестовали у должника по алиментам теплоход

В Красноярске судебные приставы наложили арест на сухогрузный теплоход должника по алиментам. В пресс-службе ведомства сообщили, что мужчина задолжал своим уже совершеннолетними детям – сыну и дочери - около 5 млн рублей.

Добровольно выплачивать долг он не собирался и понимал, что приставы в любой момент арестуют его имущество. Чтобы не потерять теплоход, должник совершил сделку по купле-продаже судна. Покупателем выступила его падчерица.

Сейчас судебные приставы пытаются оспорить эту сделку в суде, передает корреспондент Sibnovosti.ru.