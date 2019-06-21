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Три человека погибли в ДТП на краевой трассе

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Красноярск
11:44 21 Июня 2019
происшествия, авария, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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Три человека насмерть разбились в ДТП в Рыбинском районе края. Авария произошла в пятницу, 21 июня, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе ГИБДД. 

По данным ведомства, два автомобиля столкнулись на 977 км дороги Р-255 «Сибирь». Водитель иномарки Toyota, двигаясь со стороны Канска в сторону Красноярска, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Hino.

«В результате происшествия водитель и пассажиры Toyota погибли», — говорится в сообщении.

Личности погибших пока установить не удалось — полицейские работают на месте ДТП и выясняют все обстоятельства смертельной аварии. Движение на этом участке дороги затруднено. 

«Движение в направлении Красноярска осуществляется по одной полосе. Сотрудники ГИБДД обеспечивают беспрепятственный проезд автотранспорта», — подытожили в ведомстве. 

Три человека погибли в ДТП на краевой трассе
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