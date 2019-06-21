Три человека погибли в ДТП на краевой трассе

Три человека насмерть разбились в ДТП в Рыбинском районе края. Авария произошла в пятницу, 21 июня, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе ГИБДД.

По данным ведомства, два автомобиля столкнулись на 977 км дороги Р-255 «Сибирь». Водитель иномарки Toyota, двигаясь со стороны Канска в сторону Красноярска, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Hino.

«В результате происшествия водитель и пассажиры Toyota погибли», — говорится в сообщении.

Личности погибших пока установить не удалось — полицейские работают на месте ДТП и выясняют все обстоятельства смертельной аварии. Движение на этом участке дороги затруднено.