В Красноярске водитель разбил и сжег машину каршеринга

В Красноярске на ул. Водопьянова водитель без прав разбил иномарку Hyundai Solaris. Инцидент произошел в ночь на 20 июня. По словам очевидцев, машина принадлежала сервису каршеринга «Делимобиль».

Очевидцы утверждают, что иномарка сначала наехала на бордюр, затем врезалась в забор и загорелась. В салоне машины находились четыре человека — все они успели покинуть автомобиль. Hyundai Solaris сгорел практически полностью.

«Прибывшие на место полицейские установили, что за рулем автомобиля находился 27-летний красноярец. Права на управление машиной он никогда не получал. В момент происшествия водитель был пьян — алкотестер показал 0,56 мг/литр алкоголя в выдыхаемом воздухе», — рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Сейчас полицейские выясняют, как молодой мужчина мог оказаться на рулем без прав. За управление машиной в состоянии алкогольного опьянения нарушителю грозит арест на 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее депутаты краевого Заксобрания задумались о судьбе каршеринга в Красноярске. По мнению народных избранников, сервис «Делимобиль» необходимо сделать более безопасным и для красноярцев, и для самой компании.

Видео: ЧП Красноярск