20 июня
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске водитель разбил и сжег машину каршеринга

Главная Происшествия
Красноярск
13:22 20 Июня 2019
происшествия, красноярск, машина
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске на ул. Водопьянова водитель без прав разбил иномарку Hyundai Solaris. Инцидент произошел в ночь на 20 июня. По словам очевидцев, машина принадлежала сервису каршеринга «Делимобиль». 

Очевидцы утверждают, что иномарка сначала наехала на бордюр, затем врезалась в забор и загорелась. В салоне машины находились четыре человека — все они успели покинуть автомобиль. Hyundai Solaris сгорел практически полностью. 

«Прибывшие на место полицейские установили, что за рулем автомобиля находился 27-летний красноярец. Права на управление машиной он никогда не получал. В момент происшествия водитель был пьян — алкотестер показал 0,56 мг/литр алкоголя в выдыхаемом воздухе», — рассказали в пресс-службе ГИБДД. 

Сейчас полицейские выясняют, как молодой мужчина мог оказаться на рулем без прав. За управление машиной в состоянии алкогольного опьянения нарушителю грозит арест на 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей. 

Напомним, ранее депутаты краевого Заксобрания задумались о судьбе каршеринга в Красноярске. По мнению народных избранников,  сервис «Делимобиль» необходимо сделать  более безопасным и для красноярцев, и для самой компании. 

Видео: ЧП Красноярск

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Владелец гостиницы в Березовке выплатит энергетикам полмиллиона рублей из-за непроверенных счетчиков

Владелец гостиницы в Березовке выплатит энергетикам полмиллиона рублей из-за непроверенных счетчиков

19 Июня 2019 г.
Он потреблял электроэнергию безучетно
Новости Красноярска: Синтетические наркотики всегда приводят к смерти

Синтетические наркотики всегда приводят к смерти

19 Июня 2019 г.
Привыкание - с первого раза
Новости Красноярска: Установлена цифра погибших в крае по вине пьяных водителей

Установлена цифра погибших в крае по вине пьяных водителей

19 Июня 2019 г.
Статистика за 2018 год
Новости Красноярска: Во дворе жилого дома в Красноярске сгорели три автомобиля

Во дворе жилого дома в Красноярске сгорели три автомобиля

19 Июня 2019 г.
Жители слышали хлопки
Новости Красноярска: Красноярцам рассказали о хитростях «работы» киберпреступников

Красноярцам рассказали о хитростях «работы» киберпреступников

19 Июня 2019 г.
Банкиры напомнили, как не стать жертвой мошенников
Новости Красноярска: В Красноярске водитель выбросил кошку из окна автомобиля

В Красноярске водитель выбросил кошку из окна автомобиля

17 Июня 2019 г.
Инцидент произошел на перекрестке ул. Краснодарская - Партизана Железняка
Новости компаний
20/06
Более 3000 бюджетных мест ждут будущих студентов
18/06
Райффайзенбанк начал выдавать ипотеку по ставке 5,69% для семей с детьми
13/06
За пять минут: Райффайзенбанк предложил моментальное решение по кредиту для малого бизнеса
13/06
Красноярская ГЭС готова к прохождению грозового периода
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае растет число заболевших коклюшем

В Красноярском крае растет число заболевших коклюшем

18 Июня 2019 г.
Инфекция опасна для малышей
Новости Красноярска: Красноярцы высказались о запрете каршеринга

Красноярцы высказались о запрете каршеринга

18 Июня 2019 г.
До депутатов донесли пожелания водителей
Новости Красноярска: Исхудавший белый медведь добрался до Норильска

Исхудавший белый медведь добрался до Норильска

17 Июня 2019 г.
Это очень редкое явление
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356