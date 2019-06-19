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Владелец гостиницы в Березовке выплатит энергетикам полмиллиона рублей из-за непроверенных счетчиков

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Красноярск
15:47 19 Июня 2019
электроэнергия, штрафы, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Арбитражный суд удовлетворил исковое заявление ПАО «Красноярскэнергосбыт» к владельцу гостиницы, который не исполнил свои обязанности по поверке приборов учета электрической энергии. Предприниматель Виктор Кузнецов выплатит энергетикам более полумиллиона рублей.

Во время плановой проверки приборов учета в п. Березовка сотрудники сетевой компании выявили, что у приборов учета, установленных в гостинице, истек межповерочный интервал.

Межповерочный интервал прибора учета (измерительных трансформаторов) обязательно указывается в руководстве по эксплуатации. По его истечении прибор должен быть демонтирован и направлен на государственную поверку (выявление неточностей в измерениях и их устранение) или заменен. Данная норма закреплена в Постановлении Правительства РФ № 442 в ред. от 19.03.2019, однако предприниматель не выполнил ее.

После истечения срока межповерочного интервала прибор становится нерасчетным и законодательство рассматривает данный факт как безучетное потребление электроэнергии.

В подобных случаях объем потребленной электроэнергии рассчитывается по максимальным параметрам: исходя из максимальной мощности всех электроприборов и режима работы предприятия, указанных в договоре энергоснабжения. Расчетный объем потребления умножается на количество дней за весь выявленный период нарушения. В данном случае, это период составил пять месяцев. В результате такого расчета по мощности начисления могут многократно превышать суммы, которые были бы начислены за фактическое потребление.

ПАО «Красноярскэнергосбыт» обращает руководителей предприятий и организаций на то, что правильную эксплуатацию приборов и систем учета электроэнергии, их сохранность и целостность, сохранность и целостность пломб и/или знаков визуального контроля, снятие и хранение показаний, своевременную замену прибора учета обязан обеспечивать их собственник. Энергосбытовая компания настоятельно рекомендует внимательно следить за состоянием приборов учета во избежание серьезных санкций.

 

по информации ПАО «Красноярскэнергосбыт»

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