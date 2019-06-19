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Во дворе жилого дома в Красноярске сгорели три автомобиля

Главная Происшествия
Красноярск
10:27 19 Июня 2019
красноярск, автомобиль, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
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В полночь во дворе жилого дома на ул. Железнодорожников, 10А горели автомобили. Очевидцы сообщают, что их разбудили громкие хлопки. Сначала загорелась Mazda, а затем огонь перекинулся на припаркованные рядом авто – хозяева не успели отогнать две иномарки. Судя по фото в соцсетях, три машины восстановлению не подлежат. 

Официальные причины пожара не названы, однако соседи уверены, что Mazda загорелась неспроста - утверждают, что под нее кинули петарду. На тушение огня спасателям потребовалась около получаса, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе регионального МЧС.

«В 00:23 по местному времени в Железнодорожном районе Красноярска произошло загорание трех легковых автомобилей. В 00:47 пожар ликвидирован. На тушение пожара от МЧС России привлекалось 9 человек, 3 единицы техники», - добавили в ведомстве.

 

фото и видео: «ЧП Красноярск»

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