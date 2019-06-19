Красноярцам рассказали о хитростях «работы» киберпреступников

Киберпреступники совершенствуют методы обмана красноярцев. В красноярском отделении Сибирского управления Банка России сообщили, что мошенники научились маскировать свои номера под официальные телефоны банков.

Для этого они используют специальное программное обеспечение, которое скрывает их реальный телефон. При этом преступники обращаются к клиенту банка по имени и отчеству, знают фамилию, номер и срок действия карты. Чаще всего эти сведения получены из социальных сетей и с помощью фишинга, когда мошенники «вылавливают» конфиденциальные данные.

В случае поступления такого звонка, владельцу банковской карты советуют прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в банк по номеру, указанному на официальном сайте финансового учреждения или на банковской карте.

«Для начала проверьте, точно ли это сотрудник банка. Спросите его ФИО, название подразделения и скажите, что перезвоните позже. Положите трубку, позвоните по официальному номеру банка и попросите соединить с тем сотрудником, который вам звонил. Даже если у вас на телефоне высветился знакомый номер банка, ни в коем случае не делайте на него обратный звонок. Наберите номер горячей линии банка вручную. Такая бдительность может показаться параноидальной. Но в последнее время киберпреступники все чаще подделывают официальные телефонные номера банков, чтобы обмануть их клиентов», - предупредили в пресс-службе красноярского отделения Сибирского управления Банка России.

В банке отмечают, что мошенники чаще всего звонят поздно вечером, ночью или утром в выходные, когда их жертвы сонные и плохо ориентируются в происходящем. При этом аферисты стараются говорить быстро и уверенно, используют термины – все это элементарные психологические приемы, направленные на завоевание доверия клиента. Но самое главное – они пытаются запугать клиента и требуют от него быстрых действий, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Например, обманщики говорят, что по карте проводится подозрительный платеж на крупную сумму и чтобы его остановить, нужно срочно сообщить данные карты, ПИН-код или одноразовый пароль из СМС-сообщения. Если человек колеблется или отказывается их назвать, ему угрожают, что деньги с его карты прямо сейчас уйдут к мошенникам. Если преступникам удается узнать нужную им информацию, они получают доступ к счету и снимают с него все деньги», - добавили в управлении Банка России.

Банк России подготовил ряд правил, которые помогут красноярцам сохранить свои деньги и не оказаться жертвой мошенников:

1. Всегда набирайте только официальный номер банка. Он указан на обратной стороне карты и на официальном сайте банка.

2. Не перезванивайте и не отправляйте СМС на незнакомые номера, не спешите переходить по ссылкам из сообщений «от банка». В любой непонятной ситуации звоните в банк по официальному номеру и уточняйте информацию у оператора.

3. Если вам звонят из банка, финансовой организации или госоргана, уточните ФИО и должность звонящего и скажите, что перезвоните ему сами. Положите трубку и перезвоните по официальному телефону организации или на горячую линию банка. Номер нужно набрать вручную.

4. Не стоит паниковать и спешить. Если банк выявит подозрительную транзакцию, он сразу приостановит ее на срок до двух суток. За это время вы можете либо подтвердить эту операцию банку, либо отменить ее. Это решение надо принять в течение 48 часов – этого времени достаточно, чтобы хорошо все обдумать и без спешки самостоятельно позвонить в банк. Если же вы ничего не сделаете, то через двое суток банк автоматически снимет блокировку и операция пройдет.

5. Ни под каким предлогом никому не сообщайте личные данные, реквизиты карты и секретную информацию: CVC/CVV-код на обратной стороне карты, коды из СМС и ПИН-коды.

Называть кодовое слово можно, только если вы сами звоните на горячую линию банка.