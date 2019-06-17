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В Красноярске водитель выбросил кошку из окна автомобиля

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Красноярск
14:47 17 Июня 2019
происшествия, красноярск, животные
Автор: Sibnovosti.ru
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На перекрестке улиц Краснодарская - Партизана Железняка водитель выбросил кошку из окна автомобиля. Инцидент произошел сегодня, 17 июня. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказала ведущая Оксана Хмель. 

«Выбрасывают во время езды на проезжую часть животных. Только что кошечку британку так выбросили в час-пик. Повезло, что еще два водителя остановились вместе со мной. Я заметила, что это были два парня. Их машина была позади моей, а на «зеленый» обогнала и вот... », — написала она. 

По словам красноярки, кошку подобрал неравнодушный водитель — животное выжило, но о его состоянии пока ничего неизвестно. 

Отметим, что для Красноярска такие истории не редкость. Два года назад неизвестный живодер бросал бездомных животных под колеса проезжающих по Октябрьскому мосту автомобилей. Очевидцы неоднократно замечали останки раздавленных четвероногих. Затем случаи гибели бездомных зверей прекратились. 

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