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В окрестностях Железногорска охотники застрелили двух агрессивных медведей

Главная Происшествия
Красноярск
12:27 15 Июня 2019
общество, красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В окрестностях Железногорска охотникам пришлось застрелить двух молодых медведей, гуляющих около дач. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Интерфакс-Сибирь». 

Накануне местные жители позвонили в полицию и пожаловались на хищников. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место и вызвали охотников. Сначала специалисты пытались прогнать медведей в лес, но звери не реагировали на отпугивающие сигналы, они попытались напасть на людей. Тогда животных пришлось уничтожить. 

Напомним, в конце мая власти Красноярского края выпустили указ, разрешающий произвести отстрел 87 бурых медведей. Такие меры принимаются ежегодно, когда численность хищников превышает установленные нормативы, а медведи начинают представлять реальную опасность для людей.

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