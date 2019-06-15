В окрестностях Железногорска охотники застрелили двух агрессивных медведей

В окрестностях Железногорска охотникам пришлось застрелить двух молодых медведей, гуляющих около дач. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Интерфакс-Сибирь».

Накануне местные жители позвонили в полицию и пожаловались на хищников. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место и вызвали охотников. Сначала специалисты пытались прогнать медведей в лес, но звери не реагировали на отпугивающие сигналы, они попытались напасть на людей. Тогда животных пришлось уничтожить.

Напомним, в конце мая власти Красноярского края выпустили указ, разрешающий произвести отстрел 87 бурых медведей. Такие меры принимаются ежегодно, когда численность хищников превышает установленные нормативы, а медведи начинают представлять реальную опасность для людей.