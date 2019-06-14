Новосибирца приговорили к 8,5 годам за убийство красноярского болельщика

Жителя Новосибирска признали виновным в убийстве болельщика красноярского футбольного клуба «Енисей» Эдуарда Смышкина. Подозреваемого приговорили к 8,5 годам тюрьмы, сообщили в Новосибирском городском суде.

Инцидент произошел в ноябре 2017 года. 30-летний болельщик «Енисея» погиб в массовой драке в Заельцовском районе Новосибирска. Как пишет kp.ru, у потерпевшего были серьезные травмы — в драке ему пробили висок и сломали шейные позвонки. У мужчины остались жена и ребенок.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». Удалось установить подозреваемого. Им оказался 24-летний житель Новосибирска. Причиной драки стало противостояние болельщиков «Енисея» и «Сибири». Во время одного из матчей между ними произошел конфликт, который привел к массовой потасовке. Как описывают очевидцы в социальных сетях, красноярцы специально приехали в Новосибирск, чтобы продолжить спор из-за якобы отнятой и у них ранее атрибутики. Участниками драки стали не меньше 20 человек.