На «Столбах» во время соревнований со скалы сорвался альпинист

В красноярском заповеднике «Столбы» 12 июня проходил чемпионат России по альпинизму. Во время соревнований один из участников сорвался со скалы в районе Второго столба. Об этом говорится в ежедневных сводках КГКУ «Спасатель».

Мужчину эвакуировали на носилках до ближайшего поста спасателей. Оттуда спортсмена на автомобиле довезли до медицинского пункта. В сводках не указано, насколько тяжелые травмы получил альпинист. Спасатели также не раскрыли личность и возраст пострадавшего. В Федерации альпинизма России о происшествии не сообщали.

Отметим, что в тот же день в районе скалы «Такмак» травмы получила женщина — она упала и не смогла самостоятельно добраться до пункта медиков или спасателей.

Фото: vk.com/kfalp