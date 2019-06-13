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На «Столбах» во время соревнований со скалы сорвался альпинист

Главная Происшествия
Красноярск
10:00 13 Июня 2019
происшествия, красноярск, травма
Автор: Sibnovosti.ru
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В красноярском заповеднике «Столбы» 12 июня проходил чемпионат России по альпинизму. Во время соревнований один из участников сорвался со скалы в районе Второго столба. Об этом говорится в ежедневных сводках КГКУ «Спасатель». 

Мужчину эвакуировали на носилках до ближайшего поста спасателей. Оттуда спортсмена на автомобиле довезли до медицинского пункта. В сводках не указано, насколько тяжелые травмы получил альпинист. Спасатели также не раскрыли личность и возраст пострадавшего. В Федерации альпинизма России о происшествии не сообщали. 

Отметим, что в тот же день в районе скалы «Такмак» травмы получила женщина — она упала и не смогла самостоятельно добраться до пункта медиков или спасателей. 

Фото: vk.com/kfalp

 

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