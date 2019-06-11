Прокуратура признала стеклянное здание в Татышев-парке опасным для птиц

Природоохранная прокуратура по итогам проверки признала новое здание визит-центра на острове Татышев в Красноярске опасным для окружающей среды. Надзорный орган заинтересовался стеклянным зданием в западной части парка после сообщений очевидцев о разбившихся о его стекла птицах. Красноярцы предполагали, что пернатые не замечали зеркальные окна и врезались в них.

В прокуратуре выяснили, что стеклянные витражи визит-центра не оборудованы защитными устройствами, что и приводит к гибели птиц. Это нарушает требования федеральных законов об охране окружающей среды и животном мире, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В целях недопущения дальнейшего вреда окружающей среде, в учреждение внесено представление, которое находится на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений находится на контроле Красноярской природоохранной прокуратуры», - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Собственником здания является «Центр реализации социальных проектов», ему и предстоит устранить нарушения.