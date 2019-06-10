Директор красноярской турфирмы на деньги клиентов обосновалась в Индонезии

Дело директора красноярской турфирмы, которая обманула 58 клиентов, дошло до суда. В полиции раскрыли подробности скандальной истории.

Бизнес-леди, зная, что сроки по агентским договорам с туроператорами истекли, взяла с клиентов деньги на оплату путевок в Таиланд, Китай, Турцию и Доминикану. В общей сложности она получила от красноярцев 4 млн рублей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Сначала она пыталась придумывать оправдания отсутствию путевок, а в итоге скрылась.

Женщину объявили в международный розыск, ее задержали в Индонезии. В сопровождении сотрудников Интерпола она была экстрадирована в Красноярск.