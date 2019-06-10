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Директор красноярской турфирмы на деньги клиентов обосновалась в Индонезии

Главная Происшествия
Красноярск
09:52 10 Июня 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Дело директора красноярской турфирмы, которая обманула 58 клиентов, дошло до суда. В полиции раскрыли подробности скандальной истории.

Бизнес-леди, зная, что сроки по агентским договорам с туроператорами истекли, взяла с клиентов деньги на оплату путевок в Таиланд, Китай, Турцию и Доминикану. В общей сложности она получила от красноярцев 4 млн рублей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Сначала она пыталась придумывать оправдания отсутствию путевок, а в итоге скрылась.

Женщину объявили в международный розыск, ее задержали в Индонезии. В сопровождении сотрудников Интерпола она была экстрадирована в Красноярск.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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