Обвиняемый в мошенничестве депутат ЗС Титов арестован на два месяца

Обвиняемый в мошенничестве депутат Законодательного собрания Красноярского края Сергей Титов арестован на два месяца. Официально о задержании парламентария стало известно накануне.

Напомним, по версии следователей, Титов подозревается в мошенничестве на четыре миллиона рублей. Предполагается, что в феврале 2018 года депутат предложил директору ресурсоснабжающей организации пролоббировать изменение тарифа на тепло. Это в дальнейшем позволило бы компании «получить субсидию в большем размере, нежели понесенные затраты, тем самым ввел его в заблуждение относительно таких полномочий, которыми он фактически не обладал».

По данным СК РФ, директор согласился и в течение полутора лет передал Титову около 4 млн рублей.

фото: sobranie.info