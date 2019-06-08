По подозрению в мошенничестве ФСБ задержала депутата Заксобрания края

Следственный комитет подтвердил задержание депутата Законодательного собрания Красноярского края от партии ЛДПР Сергея Титова. Операцию провели сотрудники ФСБ.

По информации следователей, Титов подозревается в мошенничестве на 4 млн рублей. Предполагается, что в феврале 2018 года депутат предложил директору ресурсоснабжающей организации пролоббировать изменение тарифа на тепло. Это в дальнейшем позволило бы компании «получить субсидию в большем размере, нежели понесенные затраты, тем самым ввел его в заблуждение относительно таких полномочий, которыми он фактически не обладал».

По данным СК РФ, директор согласился и за полтора года передал Титову около 4 млн рублей.

«Подозреваемый задержан, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», - резюмировали следователи.

На Сергея Титова заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

фото: скриншот видео УФСБ России по Красноярскому краю, sobranie.info (Корнеев А.И.)