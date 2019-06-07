Туристов предупредили об опасности встречи с медведями на «Столбах»

Руководство «Столбов» призывает туристов быть предельно острожными из-за возросшей опасности встречи с медведями. На этой неделе инспекторы заметили двух медвежат на дереве в охранной зоне, а накануне житель садоводческого товарищества «Мраморный карьер» на Торгашинском хребте увидел молодого медведя недалеко от карьера. Зверь в одиночку разгуливал вблизи дачных массивов.

Чтобы не привлекать медведей в туристические районы заповедника, красноярцев призывают не оставлять после себя пищевые отходы. При встрече с хищниками, нельзя приближаться к медвежатам, а также не стоит пытаться сделать фото зверей или сфотографироваться на их фоне.

Также горожанам советуют ограничить посещение прилегающих лесных массивов и прибрежных полос рек Базаиха и Калтат, особенно в вечернее время. Владельцам садовых участков необходимо своевременно вывозить контейнеры с мусором, передает корреспондент Sibnovosti.ru.