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Туристов предупредили об опасности встречи с медведями на «Столбах»

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Красноярск
10:58 7 Июня 2019
медведь, опасность, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Руководство «Столбов» призывает туристов быть предельно острожными из-за возросшей опасности встречи с медведями. На этой неделе инспекторы заметили двух медвежат на дереве в охранной зоне, а накануне житель садоводческого товарищества «Мраморный карьер» на Торгашинском хребте увидел молодого медведя недалеко от карьера. Зверь в одиночку разгуливал вблизи дачных массивов.

Чтобы не привлекать медведей в туристические районы заповедника, красноярцев призывают не оставлять после себя пищевые отходы. При встрече с хищниками, нельзя приближаться к медвежатам, а также не стоит пытаться сделать фото зверей или сфотографироваться на их фоне.

Также горожанам советуют ограничить посещение прилегающих лесных массивов и прибрежных полос рек Базаиха и Калтат, особенно в вечернее время. Владельцам садовых участков необходимо своевременно вывозить контейнеры с мусором, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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