В Красноярске задержали торгующую наркотиками семейную пару

В Красноярске сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю задержали семейную пару, которая собиралась продать 1 кг синтетических наркотиков.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ установлено, что молодая пара, имея преступный умысел на незаконный сбыт наркотических средств, заказала посредством переписки с неустановленным лицом синтетический наркотик в особо крупном размере. Вместе с зельем подозреваемые получили также рекомендации по способам переработки и фасовки запрещенного товара на розничные партии для последующего распространения. При обыске в квартире данных граждан обнаружено и изъято около 1 кг приготовленных для сбыта синтетических наркотических средств», - сообщили в ведомстве.

Сейчас в отношении наркосемьи возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы.