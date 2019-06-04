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В Красноярске задержали торгующую наркотиками семейную пару

Главная Происшествия
Красноярск
16:07 4 Июня 2019
наркотики, семья, красноярск, фсб
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю задержали семейную пару, которая собиралась продать 1 кг синтетических наркотиков. 

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ установлено, что молодая пара, имея преступный умысел на незаконный сбыт наркотических средств, заказала посредством переписки с неустановленным лицом синтетический наркотик в особо крупном размере. Вместе с зельем подозреваемые получили также рекомендации по способам переработки и фасовки запрещенного товара на розничные партии для последующего распространения. При обыске в квартире данных граждан обнаружено и изъято около 1 кг приготовленных для сбыта синтетических наркотических средств», - сообщили в ведомстве.

Сейчас в отношении наркосемьи возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы.

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